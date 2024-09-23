ستة قتلى في فيضانات في وسط اليابان

قُتل ستة أشخاص على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية، نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة في وسط اليابان والتي ضربها زلزال مطلع العام، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إنّ حصيلة الضحايا هي ستة قتلى.بينما قال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوكالة فرانس برس إنّ الحصيلة هي قتيل وخمسة في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يُستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.