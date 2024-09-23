المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة مراقبة لواء جولانيّ الإسرائيليّ

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بطائرات مسيرة، قاعدة مراقبة لواء جولانيّ الإسرائيليّ في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق ما أكّدت.