زلزال بقوة 5.8 درجة هز مدينة كوكيمبو في تشيلي

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز مدينة كوكيمبو في تشيلي.



وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 38 كيلومترا.