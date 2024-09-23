غالانت: قدمت لأوستن تقييمًا للوضع فيما يتعلق بتهديدات "حزب الله"

تحدث وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت مع وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن في شأن أحدث الضربات العسكرية على "حزب الله".وقال غالانت على منصة إكس: "قدمت للوزير تقييمًا للوضع فيما يتعلق بتهديدات "حزب الله" وأطلعته على عمليات جيش الدفاع الإسرائيليّ لتقليص قدرة "حزب الله" على شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين".وأضاف: "ناقشنا أيضا الوضع الإقليميّ الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها".