ستة قتلى وسبعة جرحى في حادث سير وسط الصين

قُتل ستة أشخاص وأُصيب سبعة بجروح، بعدما خرجت سيارة عن السيطرة واصطدمت بمركبات أخرى على جسر في مقاطعة خونان في وسط الصين، حسب ما أعلنت الشرطة.



وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ شاحنة كبيرة تتحرّك في اتّجاه السيارات القادمة وتصطدم فيها على جسر لوسونغ في مدينة جوجو.



وأظهر التسجيل الركام متناثرا في الطريق حيث انتشرت أربع سيارات إسعاف وتوقّفت حركة السير.



وما زال التحقيق جاريا في أسباب الحادث، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.



تشهد الصين حوادث سير بشكل متكرر نظرا إلى التراخي في إجراءات السلامة وانتشار القيادة الفوضوية.

