غالانت توقع تكثيفا لإطلاق النار عبر الحدود: على الإسرائيليين التحلي بالهدوء

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تكثف هجماتها ضد حزب الله.



واشار غالانت، في مقطع مصور، إلى أنه يتوقع تكثيفا لإطلاق النار عبر الحدود، طالبا من الإسرائيليين التحلي بالهدوء خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال: "نكثف هجماتنا في لبنان، وستستمر الإجراءات حتى نحقق هدفنا بإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، هذه هي الأيام التي سيتعين فيها على الإسرائيليين أن يتحلوا بالهدوء".