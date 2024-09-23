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وزير الداخلية الفرنسي الجديد: "استعادة النظام" هي الأولوية القصوى

أخبار دولية
2024-09-23 | 05:33
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وزير الداخلية الفرنسي الجديد: &quot;استعادة النظام&quot; هي الأولوية القصوى
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وزير الداخلية الفرنسي الجديد: "استعادة النظام" هي الأولوية القصوى

أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو اليوم الاثنين إن الأولية لديه هي “استعادة النظام”.

وقال في أول تعليق له بعد تولي وزارة الداخلية “الشعب الفرنسي يريد المزيد من النظام، نظام في الشوارع ونظام على الحدود”.

وريتايو المنتمي للتيار المحافظ عضو بمجلس الشيوخ ومعروف بآرائه اليمينية المتشددة ومن الداعين إلى موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.

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