الخارجية الروسية: 31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 256 في الهجوم الأوكراني بمنطقة كورسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن 31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 256 في الهجوم الأوكراني بمنطقة كورسك الروسية حتى الخامس من أيلول.



وأطلقت أوكرانيا في السادس من أغسطس آب أكبر هجوم من الخارج تتعرض له روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ اقتحمت الحدود ودخلت منطقة كورسك غرب روسيا بدعم من أسراب من الطائرات المسيرة وأسلحة ثقيلة بعضها غربية الصنع.



وذكرت روسيا أن 131 ألف مدني نزحوا من المواقع الأكثر خطورة في كورسك.



