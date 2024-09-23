وفاة 3 مهاجرين وإنقاذ 5 آخرين قبالة جزيرة ساموس باليونان

اكد التلفزيون الرسمي في اليونان اليوم الاثنين ان ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم وتم إنقاذ خمسة آخرين قبالة جزيرة ساموس.وقال ان عددا أكبر من المهاجرين يُعتقد أنه في عداد المفقودين.وقال خفر السواحل إن طائرة هليكوبتر وأربع سفن تابعة له تجري عملية بحث وإنقاذ قبالة الشواطئ الصخرية لبلدة أيوس إيسيدوروس شمال غرب الجزيرة.