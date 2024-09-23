الكرملين "قلق للغاية" إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أعلن الكرملين الإثنين أنه "قلق للغاية" من التصعيد العسكري الجاري بين اسرائيل وحزب الله حيث شن الجيش الاسرائيلي أعنف غارات على لبنان منذ بدء النزاع الراهن بين الطرفين قبل نحو عام.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "الوضع يتدهور كل يوم سريعا. التوتر يتصاعد وكذلك عدم القدرة على معرفة مسار الأمور. هذا يشعرنا بقلق للغاية".

