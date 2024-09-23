اليابان تندد بـ"خرق" طائرة دوريّة روسية مجالها الجوي

احتجّت اليابان لدى موسكو بعدما دخلت طائرة دوريّة روسية مجالها الجوي ثلاث مرات، وفق ما قال وزير الدفاع الياباني الاثنين، وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها طوكيو عن خرق مماثل منذ العام 2019.



وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا لوسائل إعلام "أكدنا اليوم أن طائرة دوريّة روسية من طراز إيل-38 خرقت مجالنا الجوي فوق مياهنا الإقليمية شمالي جزيرة ريبون في هوكايدو ثلاث مرات". وأضاف أن الجيش رد بإرسال طائرات مقاتلة وإصدار تحذيرات باللاسلكي والشعلات الضوئية.