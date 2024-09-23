إيران تحذر إسرائيل من "تداعيات خطيرة" للضربات في لبنان

حذرت وزارة الخارجية الايرانية إسرائيل الاثنين من "تداعيات خطيرة" للضربات التي يشنها جيشها على مواقع لحزب الله في لبنان.



ودان المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني "بشدة الهجمات الجوية الواسعة النطاق" التي شنتها اسرائيل على جنوب لبنان محذرا من "التداعيات الخطيرة للمغامرة الجديدة للصهاينة".