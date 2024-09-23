الجيش الإسرائيلي يعلن أنه "يوسع نطاق" ضرباته على حزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه "يوسع نطاق" ضرباته على حزب الله في لبنان محذرا السكان القريبين من مخازن أسلحة حزب الله في سهل البقاع، للابتعاد عنها.



وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري "نواصل مراقبة استعدادات حزب الله في الميدان من أجل إحباط الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية بشكل استباقي، ونوسع نطاق ضرباتنا ضد حزب الله بشكل منهجي".

