نتانياهو: وعدت بأننا سنغير توازن القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل ستواجه "أياما صعبة" في الوقت الذي تكثف فيه الضربات على حزب الله في جنوب لبنان، ودعا الإسرائيليين إلى الحفاظ على وحدتهم مع استمرار الحملة.



وأضاف في رسالة بعد تقييم الوضع في مقر للجيش داخل تل أبيب "وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني وتوازن القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نفعله".

