حماس: نحمّل اميركا المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين ولبنان

أكدت حركة حماس أن العدوان الاسرائيلي الهمجي الواسع على لبنان، هو جريمة حرب، وهو يعبّر عن الطبيعة النازية للعدو الصهيوني، وعن المأزق الذي يعيشه نتنياهو نتيجة سياساته العقيمة والرافضة لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وأكدت التضامن والوقوف مع حزب الله والشعب اللبناني في مواجهة هذا العدوان.



وطالبت محكمة الجنايات الدولية "باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب".



وقالت: "نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان، فهذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأميركي المفتوح. وندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وخصوصاً مقاطعته وعزله دولياً باعتباره كياناً إرهابياً مارقاً".