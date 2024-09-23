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الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالسعي إلى "توسيع النزاع"

أخبار دولية
2024-09-23 | 10:28
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الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالسعي إلى &quot;توسيع النزاع&quot;
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الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالسعي إلى "توسيع النزاع"

اتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بالسعي إلى توسيع النزاع وهو أمر قال إنه "لن يكون في مصلحة أحد"، مشددا على أن طهران لا تزعزع استقرار المنطقة.
     
وقال في اجتماع مع صحافيين أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن نعلم أكثر من أي أحد آخر أنه إذا اندلعت حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، فلن يكون ذلك في مصلحة أحد أينما كان في العالم. إسرائيل هي التي تسعى إلى توسيع هذا النزاع".

أخبار دولية

مسعود بزشكيان

إسرائيل

النزاع

الشرق الأوسط

طهران

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