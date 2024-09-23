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أكثر من 25 الف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا منذ بداية العام
أخبار دولية
2024-09-23 | 10:57
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أكثر من 25 الف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا منذ بداية العام
أظهرت أرقام موقتة الاثنين أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر المانش بواسطة قوارب صغيرة تجاوز 25 ألفا منذ بداية العام.
تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى حكومة حزب العمال الجديدة، مثل الإدارة المحافظة السابقة، للحد من الوافدين عبر المانش.
عبر حوالى 717 مهاجرا من شمال فرنسا الأحد، ليصل العدد التراكمي للوافدين حتى الآن في عام 2024 إلى 25052، وفقا لوزارة الداخلية.
كما عبر 707 مهاجرين السبت.
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