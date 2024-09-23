الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال مداهمة الجيش الإسرائيلي لمكتب "الجزيرة" في رام الله

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال مداهمة الجيش الإسرائيلي لمكتب قنوات الجزيرة التلفزيونية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.



وأشار المتحدث الى أن "هذا الإجراء يتعارض مع ما تبديه الولايات المتحدة من دعم لحرية الصحافة في الضفة الغربية وجميع أنحاء العالم".



وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع المعلومات عن عملية الجيش الإسرائيلي أمس الأحد.