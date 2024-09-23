مسؤولون كبار في الأمم المتحدة: يجب إنهاء الأعمال الوحشية في غزة

طالب كبار مسؤولي الأمم المتحدة "بوضع نهاية للمعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، بعد مرور عام تقريبا على الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال مديرو الوكالات التابعة للأمم المتحدة في بيان بينما يتواجد قادة دول العالم في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذه الأعمال الوحشية يجب أن تنتهي".