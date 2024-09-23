لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 تشرين الأول

أعلنت مجموعة لوفتهانزا أنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 تشرين الأول المقبل بينما ستظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 26 من الشهر نفسه.



وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة وستجري مزيدا من التقييم للوضع في الأيام المقبلة.