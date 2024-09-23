بايدن: اعمل على احتواء التصعيد في لبنان

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إنه "يعمل على احتواء التصعيد" في لبنان حيث كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته، وذلك لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وجاء في تصريح لبايدن "نعمل على احتواء التصعيد بما يمكّن الناس من العودة إلى ديارهم بكل أمان".



وقال بايدن إنه سيبحث مع رئيس الإمارات جهود إنهاء الحرب في غزة وسيبحثان الجهود المبذولة لتهدئة الوضع في لبنان.



بدوره، قال رئيس الإمارات: "لدينا التزام لا يتزعزع بالعمل مع الولايات المتحدة وتعميق الشراكة الاستراتيجية".