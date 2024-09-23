غالانت: إسرائيل تقوم بتدمير ما بناه حزب الله منذ 20 عاما

أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!

أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله