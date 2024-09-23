وزير خارجية فرنسا سيسعى في الأمم المتحدة إلى "احتواء التصعيد" في لبنان



أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين أن وزيرها الجديد جان نويل بارو "سينسق" في نيويورك مع نظرائه الرئيسيين من أجل "المضي بثبات نحو احتواء لا غنى عنه للتصعيد" في لبنان.



ومن المتوقع أن يصل الوزير الذي تولى منصبه الاثنين بعد تشكيل حكومة فرنسية جديدة خلفا لستيفان سيجورنيه، إلى نيويورك بعد الظهر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.



واضافت الخارجية الفرنسية ان الوزير الذي "يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في لبنان والعدد الكبير للضحايا المدنيين"، "سيتطرق إلى الموضوع هذا المساء (الاثنين) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم مع وزراء مجموعة السبع في نيويورك بمبادرة من فرنسا".

