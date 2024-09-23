العراق يدعو إلى "اجتماع طارئ" لرؤساء الوفود العربية في الأمم المتحدة للتصدي لإسرائيل

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من نيويورك إلى عقد "اجتماع طارئ" لرؤساء الوفود العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل العمل على "وقف سلوك" إسرائيل "الإجرامي" في لبنان.



وقال السوداني في بيان إن العراق "يدعو ويعمل لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية المتواجدين حاليا في نيويورك، والعمل لعقد قمة إسلامية" بهدف "بحث تداعيات العدوان الصهيوني على شعبنا الآمن في لبنان والعمل المشترك لوقف سلوكه الإجرامي".



وذكّر بأن مواقف بغداد "كانت واضحة وصريحة منذ بداية" الحرب بين إسرائيل وحماس "برفض العدوان الغاشم على غزّة وعلى كل فلسطين الصامدة، فضلا عن اعتداءات الكيان الغاصب على سيادة بعض الدول في المنطقة".



وأعلن مضي بلاده في "تنظيم الجهود ونقل المساعدات (...) استجابة لدعوة" المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني "من خلال جسر جوي وبري وتسهيل إرسال الوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي تحتاج اليها المستشفيات والمؤسسات الخدمية اللبنانية".



وأكّد استعداد العراق "لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات".



وكان السيستاني دعا في وقت سابق الاثنين إلى "بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان" على لبنان، وذلك مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية التي تقول إنها تطال أهدافا لحزب الله في جنوب البلاد وشرقها.



ودعا كذلك "المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناة" اللبنانيين "وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".