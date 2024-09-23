ثلاثة جرحى في هجوم بمطرقة في مدرسة بروسيا

هاجم طالب في مدرسة ثانوية يبلغ 13 عاما زملاءه بمطرقة في منطقة إيركوتسك في سيبيريا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، حسبما أعلنت السلطات المحلية الروسية، وذلك بعد أيام من حادث مماثل في الأورال.



وقال وزير التعليم في المنطقة مكسيم بارفيونوف صباح الاثنين: "قبل بدء الحصص الدراسية، ضرب طالب يبلغ 13 عاما ثلاثة من زملائه بمطرقة" في مدرسة في بالاغانسك قبل أن يُسيطر عليه أحد المعلمين.



وذكر أن "الضحايا تلقوا على الفور العلاج الطبي المناسب وحياتهم ليست في خطر".



وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في "التخطيط بهدف ارتكاب جريمة" و"الإهمال".



وأصيب الاثنين الماضي أربعة أشخاص هم فتاتان وصبي وأستاذ بجروح بعدما هاجمهم طالب يبلغ 13 عاما بمطرقة أيضا في مدرسة في تشيليابينسك، في جبال الأورال.



وأمرت السلطات الإقليمية حينها بالتحقق من مستوى الإجراءات الأمنية في جميع المدارس في المنطقة.



وما زالت دوافع المهاجمين في الحادثين المنفصلين غير واضحة، لكن وسائل إعلام روسية أكدت أن الطالبين كانا يشاركان بلعبة عبر الإنترنت تدعو إلى الانتحار بعد تنفيذ هجوم.

