بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، حسبما ورد في بيان مشترك في أعقاب اجتماع مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين.



وحث البيان أيضا على دعم وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق الرهائن في غزة.



وذكر البيان المشترك، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أن الرئيسين "أكدا ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدسة في القدس".