بايدن ورئيس الإمارات يؤكدان أن حل الصراع في السودان لن يكون عسكريا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض عقب اجتماعهما الاثنين، أن حل الصراع في السودان لن يكون عسكريا.



وقال البيان: "أكدا موقفهما الثابت والراسخ بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية والعودة إلى العملية السياسية والانتقال إلى الحكم بقيادة مدنية".