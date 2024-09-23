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الولايات المتحدة تعبر عن القلق حيال تهديدات إسرائيل بقطع المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية
أخبار دولية
2024-09-23 | 17:47
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الولايات المتحدة تعبر عن القلق حيال تهديدات إسرائيل بقطع المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية
تحدث نائب وزير الخزانة الأميركي مع محافظ بنك إسرائيل الاثنين وعبر عن قلق واشنطن إزاء بعض التهديدات الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنه "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
وأفاد البيان بأنه ناقش أيضا مع عاهل الأردن الملك عبد الله أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
إسرائيل
المراسلة المصرفية
البنوك الفلسطينية
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