منظمة الصحة العالمية وقّعت مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية

وقّعت منظمة الصحة العالمية مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية بقيمة 1.5 مليار دولار.



وقالت المنظمة إنّها ستطلق خطط الاستثمار الأولى في 15 بلدًا منها الأردن وبوروندي وإثيوبيا وجزر المالديف.