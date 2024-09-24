جنوب المكسيك يتأهب لوصول إعصار عنيف من الفئة الثالثة

وُضعت المناطق الساحلية في جنوب المكسيك المطلة على المحيط الهادئ في حالة تأهب عشية وصول الإعصار جون الذي اشتدّت قوته الإثنين ليصبح إعصارًا من الفئة الثالثة.



ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة الثلاثاء.



وقال المركز الوطنيّ للأعاصير "إن إتش سي" إنّ جون بات "قريبًا جدًا" من اليابسة، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 195 كلم/ساعة.



وحذّر المركز من أنّ "رياح الإعصار المدمّرة والعواصف المهدّدة للحياة والفيضانات المفاجئة تتواصل".



ولفت إلى إمكان أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعتين المقبلتين قبل أن يصل جون إلى اليابسة. بعد وصوله إلى اليابسة، سيضعف الإعصار بسرعة فوق التضاريس المرتفعة في جنوب المكسيك".



وأصدرت السلطات تحذيرًا لسكان المناطق الممتدة من شرق أكابولكو إلى باهياس دي هواتولكو على ساحل المحيط الهادئ.



ودعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سكان المناطق الواقعة على طول الساحل إلى التأهب.



وكتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ابحثوا عن أرض أعلى، واحموا أنفسكم ولا تنسوا أن أهم شيء هو الحياة؛ فالأشياء المادية قابلة للاستبدال".



وأصدرت وكالة الحماية المدنية الوطنية تنبيها أحمر اللون، وطلبت من الناس البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ.



ووفقا لمساره المتوقع، من المفترض أن تدخل عين الإعصار إلى اليابسة في منطقة لاغوناس دي تشاكاهوا ذات الكثافة السكانية المنخفضة.