مجموعة السبع: ما من بلد سيربح من التصعيد في الشرق الأوسط

حذّرت دول مجموعة السبع أنّ "ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".



وشدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان على أنّ "الأفعال وردود الأفعال المضادّة من شأنها أن تؤدّي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجرّ الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تصورها".



ودعا الوزراء في بيانهم إلى "وقف الدورة المدمرة الحالية"، وذلك خلال اجتماع عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة.