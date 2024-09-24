الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجموعة السبع: ما من بلد سيربح من التصعيد في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-09-24 | 00:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجموعة السبع: ما من بلد سيربح من التصعيد في الشرق الأوسط
حذّرت دول مجموعة السبع أنّ "ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".
وشدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان على أنّ "الأفعال وردود الأفعال المضادّة من شأنها أن تؤدّي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجرّ الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تصورها".
ودعا الوزراء في بيانهم إلى "وقف الدورة المدمرة الحالية"، وذلك خلال اجتماع عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة.
أخبار لبنان
أخبار دولية
السبع:
سيربح
التصعيد
الشرق
الأوسط
التالي
جنوب المكسيك يتأهب لوصول إعصار عنيف من الفئة الثالثة
منظمة الصحة العالمية وقّعت مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-05
وزراء خارجية مجموعة السبع: ينبغي لكل الأطراف في الشرق الأوسط الابتعاد عن دائرة الانتقام لخفض التوتر وإجراء حوار بناء
آخر الأخبار
2024-08-05
وزراء خارجية مجموعة السبع: ينبغي لكل الأطراف في الشرق الأوسط الابتعاد عن دائرة الانتقام لخفض التوتر وإجراء حوار بناء
0
أخبار دولية
2024-08-05
مجموعة السبع دعت إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-05
مجموعة السبع دعت إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2024-08-04
وزراء خارجية مجموعة السبع بحثوا عبر الفيديو الوضع في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-04
وزراء خارجية مجموعة السبع بحثوا عبر الفيديو الوضع في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2024-09-19
البنتاغون: أميركا قلقة بشأن التصعيد في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار مهم
أخبار دولية
2024-09-19
البنتاغون: أميركا قلقة بشأن التصعيد في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار مهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:15
بزشكيان: حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده
أخبار لبنان
04:15
بزشكيان: حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده
0
أخبار دولية
03:51
إسرائيل: أكثر من خمسين صاروخًا أُطلق من لبنان صباح الثلاثاء في اتجاه الشمال
أخبار دولية
03:51
إسرائيل: أكثر من خمسين صاروخًا أُطلق من لبنان صباح الثلاثاء في اتجاه الشمال
0
أخبار لبنان
03:46
مكتب السوداني: تمديد سمة دخول اللبنانيين الموجودين في العراق من دون السفر لثلاثين يومًا
أخبار لبنان
03:46
مكتب السوداني: تمديد سمة دخول اللبنانيين الموجودين في العراق من دون السفر لثلاثين يومًا
0
أخبار دولية
03:29
السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف
أخبار دولية
03:29
السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-08-27
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
أمن وقضاء
2024-08-27
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
0
آخر الأخبار
10:58
المقاومة الإسلامية: قصفنا مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ
آخر الأخبار
10:58
المقاومة الإسلامية: قصفنا مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ
0
فنّ
2024-06-18
"حلو الحب"... ترقبوا جديد وائل كفوري في هذا التاريخ! (فيديو)
فنّ
2024-06-18
"حلو الحب"... ترقبوا جديد وائل كفوري في هذا التاريخ! (فيديو)
0
اسرار
2024-08-21
أسرار الصحف 22-8-2024
اسرار
2024-08-21
أسرار الصحف 22-8-2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:04
معظم المحال في الضاحية الجنوبية مقفلة والحركة شبه معدومة
أمن وقضاء
04:04
معظم المحال في الضاحية الجنوبية مقفلة والحركة شبه معدومة
0
أخبار لبنان
03:27
الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات
أخبار لبنان
03:27
الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
02:48
الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
تقارير نشرة الاخبار
02:48
الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
0
تقارير نشرة الاخبار
02:45
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
تقارير نشرة الاخبار
02:45
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
02:38
نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري
تقارير نشرة الاخبار
02:38
نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري
0
أمن وقضاء
00:04
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
أمن وقضاء
00:04
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
0
أخبار لبنان
17:35
مراكز الإيواء تستقبل النازحين... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
17:35
مراكز الإيواء تستقبل النازحين... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
0
أمن وقضاء
17:19
بلدات البقاع شهدت هذا المساء موجة جديدة من الغارات
أمن وقضاء
17:19
بلدات البقاع شهدت هذا المساء موجة جديدة من الغارات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
2
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
3
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
4
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
5
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
6
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
7
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
8
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More