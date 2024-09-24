خطر تسونامي يتهدد جزرا يابانية نائية

حذّرت طوكيو من خطر حدوث تسونامي في جزر يابانية نائية تقع في المحيط الهادئ قبالة طوكيو، بعد أن ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 5,9 درجات.



وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أنّ جزر إيزو وجزر أوغاساوارا قد يضربها تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى متر واحد.