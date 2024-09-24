السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف

اتهمت السلطات السويدية أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف خلف هجوم إلكترونيّ في العام 2023 شمل بعث رسائل عبر الهواتف النقالة تحضّ على "الانتقام" ممن يقومون بإحراق المصحف.



وأفادت سلطة الادعاء السويدية في بيان بأن نحو 15 ألف رسالة نصية قصيرة (أس أم أس) "تدعو إلى الانتقام ممن قاموا بتدنيس القرآن" تمّ إرسالها في صيف العام 2023، بهدف "إثارة انقسامات داخل المجتمع السويدي".