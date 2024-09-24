إسرائيل: أكثر من خمسين صاروخًا أُطلق من لبنان صباح الثلاثاء في اتجاه الشمال

أُطلق أكثر من خمسين صاروخًا من لبنان صباح الثلاثاء، في اتجاه الشمال، خلال قصفه أهدافًا جديدة لحزب الله، وفق ما علن الجيش الإسرائيليّ.



وقال بيان للجيش إنّه ما بين الساعة 09,36 في التوقيت المحلي (06,36 ت غ)و09,44 (06,44 ت غ)، عبرت أكثر من 50 قذيفة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.



وأضاف: "تم اعتراض غالبية الصواريخ."