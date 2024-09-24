الكرملين: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يهدد بـ"زعزعة كاملة لاستقرار المنطقة"

حذر الكرملين الثلاثاء من "زعزعة كاملة لاستقرار" الشرق الأوسط جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، غداة مقتل حوالى 500 شخص في غارات مكثّفة شنّتها الدولة العبرية ضد أهداف للحزب.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "هذا بالطبع حدث قد يكون بالغ الخطورة"، وينذر باحتمال توسيع نطاق النزاع الراهن و"الزعزعة الكاملة لاستقرار المنطقة".



وأضاف: "بطبيعة الحال هذا يثير لدينا قلقًا بالغًا"، وذلك ردًا على سؤال بشأن موقف الكرملين من الغارات الإسرائيلية وسبل حل النزاع القائم.