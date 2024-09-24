الرئيس الإيراني يندد بعجز الأمم المتحدة "غير المبرر" حيال إسرائيل

ندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء بـ"عجز" الأمم المتحدة حيال إسرائيل معتبرا بأنه "غير مبرر ولا مفهوم"، في ظل تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.



وقال في منشور على منصة "إكس"، "خلال لقائي مع الأمين العام للأمم المتحدة، قلت إن عجز الأمم المتحدة أمام جرائم النظام المحتل، غير مبرر ولا مفهوم"، مضيفا "أعربت عن قلقي العميق حيال توسّع رقعة النزاع في الشرق الأوسط بأكمله".

