محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

أعلن محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن موكله نُقل من العاصمة السودانية إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.وقال محاميه محمد الحسن الأمين لرويترز أن البشير، الذي سُجن مع حلفائه بعد الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019، نُقل إلى مركز احتجاز في مروي قبل العلاج في مستشفى بالمدينة.وأضاف الأمين: "يحتاج للمتابعة الصحية وفحوصات دورية أحيانا. تحدث له بعض المضاعفات وهذا ما يقتضي المتابعة. لكن حالته الآن ليست حرجة".وتابع: "بعض الأعراض لم تشخص أسبابها حتى الآن، وقد تحتاج لعلاج خارج السودان"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها البشير من العاصمة.