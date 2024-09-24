بايدن يحذّر من "حرب شاملة" في لبنان

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذّرا من "حرب شاملة" في هذا البلد.



وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا".



وفي المقابل، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الغزو الروسي لأوكرانيا فشل، وحضّ الأمم المتحدة على مواصلة دعم كييف إلى أن تحقق النصر.



وقال بايدن في آخر خطاب يدلي به كرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "حرب بوتين فشلت في تحقيق هدفها الأساسي. لقد سعى الى تدمير أوكرانيا لكن أوكرانيا ما زالت حرّة".