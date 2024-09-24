الولايات المتحدة ستتبرع بمليون جرعة من لقاح إمبوكس لبلدان إفريقية

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتبرع بمليون جرعة من لقاح جدري القردة "إمبوكس" للبلدان الإفريقية حيث يتفشى المرض.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الرئيس جو بايدن سيعلن ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافةً إلى التبرع بمبلغ قدره 500 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة على الاستجابة للتفشي.



وإمبوكس مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر لكنه ينتقل أيضًا بين البشر من خلال الاتصال الجسدي، ويسبب الحمى وآلام العضلات وآفات جلدية.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس طارئة صحية عالمية في 14 آب، وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بسلالة جديدة منه سميت "كلايد 1 بي" في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي انتشرت إلى دول مجاورة.