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نتنياهو للبنانيين: نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية

أخبار دولية
2024-09-24 | 10:44
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نتنياهو للبنانيين: نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية
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نتنياهو للبنانيين: نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ستواصل قصف أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية، ودعا اللبنانيين إلى التخلص من قبضة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.

وقال في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه بعد أن أعلن الجيش أنه عثر على ذخيرة في منازل مدنية: "أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل".

وأضاف: "حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله، ونصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية... تخلصوا من قبضة نصر الله من أجل مصلحتكم".

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للبنانيين:

يقودكم

الهاوية

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