بايدن: الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنًا للصراع اللبناني الإسرائيلي

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان الوقت حان لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن.ورأى ان الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنًا للصراع اللبناني الإسرائيلي.