العاهل الأردني للأمم المتحدة: التهجير القسري للفلسطينيين "جريمة حرب"

استبعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إمكانية تحوّل بلاده إلى "وطن بديل" للفلسطينيين، محذّرا من أن تهجيرهم قسريا من قبل إسرائيل سيشكّل "جريمة حرب".وندد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا. ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".