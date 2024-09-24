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رئيس الوزراء الكندي: مقتل النساء والأطفال في لبنان "يبعث على قلق شديد"
أخبار دولية
2024-09-24 | 12:43
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رئيس الوزراء الكندي: مقتل النساء والأطفال في لبنان "يبعث على قلق شديد"
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ان مقتل النساء والأطفال في لبنان "يبعث على قلق شديد"، داعيا إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد بينهما.
وقال للصحفيين في نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب أن يتوقف العنف. مقتل النساء والأطفال في لبنان أمر يبعث على قلق شديد".
وأضاف:"يتعين على إسرائيل وحزب الله خفض التصعيد. ويجب حماية أرواح المدنيين، والتأكد من أننا نتحرك صوب السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".
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