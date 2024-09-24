هذه آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي

الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي

الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي

بايدن وهاريس يبحثان مع الرئيس الإماراتيّ في ملفي السودان والنزاع في الشرق الأوسط