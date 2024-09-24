غالانت: حزب الله تعرض لضربات شديدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل ستواصل قصف أهداف تابعة حزب الله لحين تحقيق هدف ضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان.



وقال في مناقشة مع جنود إن إسرائيل ستشن المزيد من الضربات.



وأضاف: "حزب الله اليوم ليس هو حزب الله الذي عرفناه قبل أسبوع. لقد عانى من سلسلة من الضربات لقيادته وسيطرته ومقاتليه ووسائل القتال لديه. هذه كلها ضربات شديدة".





