أوبك: الطلب على النفط مستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل

وصفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأنه "ضرب من الخيال"، وقدرّت المنظمة أن الطلب على الخام سيستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل، وهي عتبة رمزية في مكافحة تغير المناخ.



وفي نسخة 2024 من تقريرها حول توقعات الطلب العالمي على النفط، تتوقع أوبك زيادة الطلب بنسبة 17% بين عامي 2023 و2050، من 102,2 مليون برميل يومياً إلى 120,1 مليون برميل يومياً في نهاية الفترة المعنية.



وراجعت المنظمة توقعاتها لعام 2045 ورفعتها من 116 مليون برميل يوميا حسبما ورد في تقريرها السابق إلى 118,9 مليون برميل يوميا.



ورأت المنظمة التي تقودها السعودية أن "هذه التوقعات تؤكد أن التطلعات الخيالية بشأن التخلي التدريجي عن النفط والغاز لا تتوافق مع الواقع".





