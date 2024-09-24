حماس تطالب الأمم المتحدة بـ"تحرك فوري لوقف العدوان" الإسرائيلي

أكدت حركة حماس أنها تتوقع "تحرّكا فوريا" لوضع حد للحرب في غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار.



وقالت الحركة في بيان وجّهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "نطالب بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة"، مضيفة "نؤكد موقفنا الثابت بعدم الخوض في مفاوضات جديدة تمنح الاحتلال غطاء لاستمرار عدوانه".

