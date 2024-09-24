أمير قطر: تفجير وسائل الاتصالات اللاسلكية في لبنان جريمة كبرى

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت "إبادة" فيما خاطب قادة العالم أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال إن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية"، مضيفا "ليست هذه حرب بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية بل هل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة".

ولفت الى أن إسرائيل تشن حربا على لبنان ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب.

وشدد على أن تفجير وسائل الاتصالات اللاسلكية في لبنان جريمة كبرى.