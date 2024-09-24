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البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع صواريخ ستينجر لمصر بقيمة 740 مليون دولار
أخبار دولية
2024-09-24 | 15:16
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البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع صواريخ ستينجر لمصر بقيمة 740 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) ان وزارة الخارجية وافقت على عملية بيع محتملة لصواريخ ستينجر لمصر مقابل 740 مليون دولار.
وقالت إن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة آر.تي.إكس.
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