أميركا تضم قطر لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول

أعلنت الولايات المتحدة ضم قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، مما يسمح للمواطنين القطريين بالسفر دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما اعتبارا من أول كانون الأول على أقصى تقدير.



وقالت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتان في بيان إن قطر هي أول دولة خليجية تنضم لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، وأشادت بالدوحة لتلبية المتطلبات الأمنية الصارمة للانضمام.